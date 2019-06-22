İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarın yapılacak.

Adaylar, yaz döneminin başlarına denk gelen seçim günü için günler öncesinden sandık çağrısı yaparken, seçmen yola koyuldu bile...

OTOGARDA YOĞUNLUK

Bugün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluştu. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa neden oldu.

TAKSİ VE SERVİS BULAMADILAR

Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de adım atacak yer kalmadı.

OTOBÜSLER TIKA BASA DOLU GELDİ

Oy kullanmak için dönüşü son güne bırakan İstanbullular, otobüsleri tıka basa doldurdu.