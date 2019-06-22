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İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Yarın yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan vatandaşlar, tatillerini bitirdi. Otogarda yoğunluk başladı. usulsüz

DHA | 22.06.2019 - 09:54..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarın yapılacak.

Adaylar, yaz döneminin başlarına denk gelen seçim günü için günler öncesinden sandık çağrısı yaparken, seçmen yola koyuldu bile...

OTOGARDA YOĞUNLUK

Bugün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluştu. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

TAKSİ VE SERVİS BULAMADILAR

Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de adım atacak yer kalmadı.

İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

OTOBÜSLER TIKA BASA DOLU GELDİ

Oy kullanmak için dönüşü son güne bırakan İstanbullular, otobüsleri tıka basa doldurdu.

İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul Otogarı'nda seçim yoğunluğu

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