Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti.

Ancak bu yasağı dikkate almayarak halkın sağlığını tehlikeye atan bir kıraathane işletmecisi, İstanbul Taksim’de kaçak olarak ruhsatsız iş yerini açtı.

Vatandaşları içeriye alan işletmeci, burada oyun oynatmaya başladı.

İstanbul polisi Taksim'deki kıraathaneye baskın yaptı ViDEO

POLİS BASKIN YAPTI

Virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Süslü Saksı Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü katında ruhsatsız kıraathanenin açıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle beraber iş yerine baskın düzenledi.

CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Baskında neye uğradığını şaşıran vatandaşlara, polis oldukları yerde kalmalarını söyledi. Ancak uyarıya rağmen içeridekilerden biri, iş yerinin camından atlayarak kaçmak istedi. Beyoğlu polisinin dikkati sonucu şahıs, kıskıvrak yakalandı.

69 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan şahıs yerine oturtulurken, polis ise vatandaşların kimliklerini alarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yaptı. Sorguların ardından içerideki 22 kişiye “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlerine uymama” gerekçesiyle toplamda 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerin ardından ruhsatsız çalıştırılan kıraathane, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.