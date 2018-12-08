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İstanbul Resimleri Müzesi açıldı

İstanbul Resimleri Müzesi, bir şehirde yalnızca o şehrin resimlerinden oluşan bir müze olma özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 14:15..
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İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi'nin öncülüğünde "İstanbul Resimleri Müzesi" sanat severlerle buluştu.

Üsküdar Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe ilgi büyük oldu.

İstanbul Resimleri Müzesi açıldı

150 RESİM AYNI ANDA SERGİLENİYOR

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi, "Müzemiz 1850'li yıllardan günümüze kadar Osmanlı ressamları, oryantalist ressamlar, Cumhuriyet dönemi ressamlar ve çağdaş ressamların eserlerinden oluşuyor. Özelliği şu; Her biri İstanbul'un bir yönünü bir bölgesini tasfir eden resimler bunlar. Hemen hemen hepsi yağlı boya resimler. Yani 150 civarında resim sergileyebiliyoruz ama müze koleksiyonunda 3 bin civarında İstanbul resimleri mevcut. Zaman içerisinde inşallah dönüşümlü olarak bunları sergilemeye devam edeceğiz.

İstanbul Resimleri Müzesi açıldı VİDEO

DÜNYADA İLK

Benim bildiğim kadarıyla dünyada bir şehirde yalnızca o şehrin resimlerinden oluşan bir müze yok. Dolayısıyla bu müze bu açıdan baktığımız zaman dünyada bir ilk.

Mesela Londra'da Londra Resimleri Müzesi, Viyana'da Viyana Resimleri Müzesi yok. Tabi yüzlerce müze var buralarda ama bu dolayısıyla konu olarak da özel, spesifik bir müze olmuş oldu.

ÜCRETSİZ GEZİLEBİLİYOR

Ücretsiz olarak gezilebilecek. Dolaysıyla bugün inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sanatseverlerin ziyaretine açık hale gelecek. Pazar günleri hariç 6 gün saat 10 ile 17 arasında gezinebilecek. Şimdiden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Resimleri Müzesi açıldı

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