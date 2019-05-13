İstanbul seçimi Twitter'da ikiye böldü

31 Mart'ta yapılan ancak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar yapılması kararı verilen İBB Başkanı seçimleri öncesinde iki taraf da yaptığı propagandalarla partilerine faydadan çok zarar veriyor.

RAKILI İFTAR MASASI

"Her şey güzel olacak" diyerek Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan Barbaros Şansal rakı masasından fotoğraf paylaşarak iftar göndermesi yapıp "okundu" yazdı.

Barbaros Şansal: Her şey çok güzel olacak VİDEO

LÜKS CİPTE "ÇALDILAR" AÇIKLAMASI

Diğer yanda ise Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar" sözleriyle destek vermeye çalışan lüks cip kullanan kadın ise; ekonominin seçimin ana gündem maddesi olduğu şu günlerde partisine tepki oklarını çekiyor.

Lüks cipte 'çaldılar' propagandası VİDEO