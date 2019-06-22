İstanbul seçiminde ünlülerin adayı

Türkiye'nin nabzını tuttu, yarın yapılacak olan İstanbul seçimine odaklandı.

Adayların yarışı sona erecek ve seçmenin kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını, ya CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ya da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım kazanacak.

OYLARIN RENGİ BELLİ OLDU

Peki, ünlü kesimi hangi adayı destekleyecek?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından oylarının rengi en çok merak edilen kesim ünlülerin, hangi adaya oy vereceğini sizler için derledik:

EKREM İMAMOIĞLU DİYENLER

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek olan ünlüler:

Tarkan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Davran, Yalın, Mehmet Günsür, Hakan Taşıyan, Levent Üzümcü, Berna Laçin, Orhan Aydın, Aylin Aslım, Sıla Gençoğlu, Fazıl Say, Ezgi Mola, Demet Özdemir, Şebnem Ferah, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Sibel Tüzün, Ziynet Sali, Erkan Kolçak Köstengil, Aras Bulut İyinemli, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Sertab Erener, Yaşar, Hande Doğandemir, Oğuzhan Koç, Mabel Matiz, İbrahim Büyükak, Hazal Kaya, Elçin Sangu, Gülben Ergen, Yeşim Salkım, İrem Sak, Eser Yenenler, Nilgün Belgün, Ece Uslu, Funda Eryiğit, Şahan Gökbakar, İclal Aydın, Olcay Adın, Fırat Tanış, Murat Dalkılıç, Selin Şekerci, Tuba Ünsal, Şebnem Bozoklu, Mine Tugay, İlker Kaleli, Ceyda Düvenci, Ayşegül Aldinç, Harun Tekin, Bülent Emrah Parlak, Yonca Lodi, Damla Sönmez, Ahmet Ümit, Pelin Öztekin, Özge Özpirinçci, Ceza, Cem Adrian, Selma Ergeç, Burak Deniz, Birce Akalay, Selçuk Yöntem, Zülfü Livaneli, Nazan Öncel, Selda Bağcan, Göksel, Gülşen ve Duman grubu...

BİNALİ YILDIRIM DİYENLER

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a oy verecek olan ünlüler:

Alişan, Kutsi, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl, Ece Erken, Arda Turan, Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay, Emel Sayın, Cengiz Kurtoğlu, Petek Dinçöz, Hülya Koçyiğit, Zara, Ahmet Yenilmez, Hande Yener, Uğur Arslan, Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Murat Yıldırım, Turgay Başyayla, Hakan Peker, Mustafa Yıldızdoğan, Uğur Işılak, Tolgahan Sayışman, Necati Şaşmaz, Gökhan Tepe, Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses, Hasan Kaçan, Sinan Özen, Osman Sınav, Şoray Uzun, Gökhan Töre, İzzet Yıldızhan, Serdar Gökhan, Ahmet Şafak, İdo Tatlıses...