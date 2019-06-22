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İstanbul seçimleri için son hazırlıklar

23 Haziran'da sandık başına gidecek olan millet, İstanbul'u yönetecek ismi seçecek.

DHA | 22.06.2019 - 14:07..
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İstanbul’daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar’daki İlçe Seçim Kurulu’nda da yarın yapılacak seçim için son hazırlıklar gün boyu sürdürüldü.

TORBALAR MÜHÜRLENDİ

Dün akşam tamamlanan oy pusulalarının torbalara doldurma işleminin ardından bugün bu torbaların mühürlenmesine geçildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTA OLACAK

Seçim kurulunun bulunduğu binada polis önlem alırken, oy torbalarının taşınacağı yürüyüş güzergahı Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından polis bariyerleri ile çevrelendi. Bu güzergahta ayrıca güvenlik kameraları da yerleştirildi.

Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Yarın yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

İstanbul seçimleri için son hazırlıklar

İstanbul seçimleri için son hazırlıklar

İstanbul seçimleri için son hazırlıklar

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