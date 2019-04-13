İstanbul seçimlerinde sona doğru

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraksa da İstanbul'da sonuç henüz belli değil.

AK Parti'nin yaptığı itirazlar sonrası birçok ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayım işlemlerinin devam ettiği son ilçe Maltepe.

Burada sayılan oyların tamamlanmasıyla beraber YSK resmi sonuçları açıklayacak.

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama geldi.

"BİR GERÇEK VAR..."

FOX TV'nin canlı yayın konuğu olan Özel, "Bir gerçek var seçim bitti. Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı, pazartesi günü mazbatasını alacak" , şeklinde konuştu.

Özgür Özel: İmamoğlu mazbatasını alacak VİDEO