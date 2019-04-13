taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

İstanbul seçimlerinde sona doğru

İstanbul seçimlerinin artık bittiğini söyleyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü mazbatasını alacağını dile getirdi.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul seçimlerinde sona doğru

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraksa da İstanbul'da sonuç henüz belli değil.

AK Parti'nin yaptığı itirazlar sonrası birçok ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayım işlemlerinin devam ettiği son ilçe Maltepe.

Burada sayılan oyların tamamlanmasıyla beraber YSK resmi sonuçları açıklayacak.

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama geldi.

"BİR GERÇEK VAR..."

FOX TV'nin canlı yayın konuğu olan Özel, "Bir gerçek var seçim bitti. Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı, pazartesi günü mazbatasını alacak" , şeklinde konuştu.

Özgür Özel: İmamoğlu mazbatasını alacak VİDEO

İstanbul seçimlerinde sona doğru

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

143
Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

30
Sudan'da 2'nci darbe

Sudan'da 2'nci darbe

36
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

103
20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

29
Atatürk Havalimanın’daki terkedilmiş otomobiller

Atatürk Havalimanın’daki terkedilmiş otomobiller

17
Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir