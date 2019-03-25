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İstanbul semalarında leylek şöleni

Baharın gelmesiyle leyleklerin Güney Afrika'dan Avrupa ve kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı.

DHA | 25.03.2019 - 11:40..
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Doğanın ilkbahar oyunları başladı! Leyleklerin en önemli geçiş noktalarından biri olan Sarıyer Garipçe Köyü semalarında görsel şölen oluştu.

KUZEY'E DÖNÜŞ BAŞLADI

Her ilkbaharda, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Yetişkin leylekler, baharın gelmesiyle yuvalarına dönerek kuluçka dönemine ardından da yavrularının büyümesi sürecine geçiyor.

İstanbul semalarında leylek şöleni

'Leylek Baba' olarak tanınan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan avukat Fikret Can ve gönüllüler de ilkbaharla birlikte Güney Afrika'dan yeniden Avrupa ve Balkanlar'a göç eden leylekleri yine İstanbul'da karşıladı.

AFRİKA'DAN TÜRKİYE'YE KANAT ÇIRPIYORLAR

Leyleklerin yılda iki kez göç ettiğini söyleyen Can, yetişkin leyleklerin Afrika'dan Avrupa'ya yuvalarına döndüklerini ve bu göçe ilkbahar göçü dediklerini belirtti. Can, "Diğeri de tersine göç, yavrularını yetiştirdikten sonra Afrika'ya gidiyorlar, şimdi ilkbahar göçü başladı. Leylekler, Afrika kıtasının ekvator altında yaşıyor. Buradan yola çıkarak İsrail, Suriye ve Lübnan'ı izleyerek Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar" diye konuştu.

İstanbul semalarında leylek şöleni

25 YIL YAŞIYORLAR

Kuluçka süreleri 34 gündür, 3 ay yavru beslerler bu sürede 98 gram doğan yavruların 4,5 kiloya ulaşması gerekir. Tek bir yavru günde 700-800 gram canlı yemle beslenmek zorunda. Leyleklerin doğadaki ömrü 25 yıldır, doğada en uzun yaşayan leyleğin 38 yıl yaşadığı biliniyor.

İstanbul semalarında leylek şöleni

EN BÜYÜK SORUN; ELEKTRİK TELLERİ

Türkiye üzerinden göç eden leyleklerin büyük bir kısmının telef olduğunu söyleyen Fikret Can, "Mimariyi değiştirdiler, eski bacalar ve ağaçlar kalmadığı için leylekler elektrik direklerinde yuva yapıyor. Elektrik çarpması nedeniyle çok sayıda leylek telef oluyor. Leyleklerin en fazla telef olduğu ülke de biziz. Çünkü dünya üzerindeki tüm leyleklerin yüzde 90'ı Anadolu ve Trakya'dan geçiyor" dedi.


İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

İstanbul semalarında leylek şöleni

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