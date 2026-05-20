İstanbul Sıfır Atık Haftası Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın İstanbul’u "Sıfır Atık Başkenti” yapma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenecek 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

20 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başta olmak üzere kent protokolü, İstanbul’un tüm paydaşları ve basın mensupları katıldı.

Programda, İstanbul genelinde hafta boyunca yürütülecek projelerin kapsamı, kurumsal kimlik çalışmaları, iletişim dili, dijital kampanyalar ve ortak farkındalık stratejileri ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşıldı.

"İSTANBUL SIFIR ATIK HAFTASI'NI 16 MİLYON İSTANBULLU İLE BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul’u dünyada Sıfır Atık vizyonunun başkenti yapma hedefini ortaya koyarak, şunları söyledi:

“2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de başladığı zaman çok küçük bir projeydi. 2023 yılına geldiğimiz zaman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu karar aslında iki önemli hususa dikkat çekiyordu. 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi.

Yani bu şu demek; Birleşmiş Milletler var olduğu sürece, dünya devletleri var olduğu sürece 30 Mart, Türkiye'nin armağanı olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanmaya devam edecek. İkincisi de Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun kurulması kararlaştırıldı.

Ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu danışma kurulunda Başkan olarak görev yapıyor. Bu danışma kurulunun almış olduğu kararlar dünya devletlerine tavsiye niteliğinde iletiliyor.

Şu ana kadar Danışma Kurulu, yapmış olduğu çalışmalarla beraber dünyada ciddi bir dönüşüme ev sahipliği yaptı. Biz de 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı 16 milyon İstanbullumuzla beraber kutluyor olacağız.”

SIFIR ATIK FORUMU İÇİN 183 ÜLKE KAYIT YAPTIRDI

Sıfır Atık konusunda siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Ağırbaş, şöyle konuştu:

“Yarın bu şehrin mavisi kirlendiğinde, bu şehrin havası kirlendiğinde bunun faturasını herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. İstanbul'un geleceği için, dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak beraber çalışmak zorundayız.

Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin ortaya koyduğu global ve çevre hareketidir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye deyince, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi denince akla Sıfır Atık Hareketi geliyor.

Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla beraber biz sıfır atık sorununu ihya edeceğiz. 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu’na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık.

Dünyanın 183 ülkesinden 5 binin üzerinde kişinin katılacağı, 100’den fazla Bakan, 200'den fazla belediye başkanı ile üst düzey ismin katılacağı Sıfır Atık Forumu’nda sıfır atığın geleceğini tartışacağız.”

"SIFIR ATIK HAFTASI KAPSAMINDA 39 İLÇEDEN BİN 500'DEN FAZLA PROJE BAŞVURUSU OLDU"

Sıfır Atık Haftası kapsamındaki çalışmalara değinen Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Dünyanın hemen hemen bütün büyük şehirlerinin iklim hastalığı var. Bugün insanlar Londra İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyorlar. New York İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyorlar. Paris'te, Delhi'de dünyanın birçok büyük metropolünde iklim haftaları var ve biz de Birleşmiş Milletler ile beraber Sayın Valimizin himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde bugün itibariyle İstanbul'un Sıfır Atık Haftası’nı ilan ediyoruz.



İstanbul'dan başlayan harekete bu yıl itibariyle 39 ilçeden bin 500'den fazla proje başvurusu oldu. 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen hemşehrimiz kalmayacak.



4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali’ne bir milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz. İstanbul Sıfır Atık Festivali'nde bu yıl ana temamız “Enerji Verimliliği”.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir tema ile organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz.”

İSTANBUL İÇİN "KÜRESEL MERKEZ" HEDEFİ

İstanbul’daki uluslararası nitelikli çalışmalara değinen Ağırbaş, şu sözleri kullandı:

“Sıfır Atık Vakfı olarak bizim bir vizyonumuz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilk anlaşmayı imzaladık.

İnşallah bu yıl içerisinde, Birleşmiş Milletler’in İnsan Yerleşimleri Programı, İstanbul'da sıfır atık çalışmaları yürüteceği Küresel Merkezi'ni hizmete alıyor. Yakın zamanda duyurusunu yapmış olacağız ve 5 yıl içerisinde bu sayının 10'a çıkmasını hedefliyoruz.”

"SIFIR ATIK HAFTASI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAKVİMİNE GİRDİ"

İstanbul’da önümüzdeki yıllarda proje sayılarının daha da artacağını söyleyen Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın Birleşmiş Milletler’in de takvimine girdiğini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası kuruluşun katılımıyla biz bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Sadece Sıfır Atık Haftası’ndaki etkinliklere katılmak için İstanbul'a gelecek insanların olduğunu göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK HAREKETİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle çığ gibi büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin artık dünyanın her yerinde karşılık bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Günün sonunda Dünya’nın yaşlandığı, kaynakların tükenmeye başladığı, tükenmeyen kaynakların çevreyi kirleterek bir anlamda insanları tüketmeye başladığı yerde ülkelere nasıl sınır koyabiliriz? Afrika'nın bir yerinden Avrupa’ya kadar Türkiye'ye kadar, Amerika'ya kadar giden bir göç zinciri var.

İnsanların memleketlerini keyfi olarak değiştirmediğini, ülkelerini keyfi olarak terk etmediğini biliyoruz. Göçler, savaşlar, kıtlık, yoksulluk, mevsimlerin değişmesi, geçmişte yetişen ürünlerin şimdi yetişmemesi ya da geçmişte yetişmeyen ürünlerin şimdi yetişmeye başlaması aslında bize bir şeyi gösteriyor.

Tedbir alınmazsa, bununla ilgili herkes üzerine düşeni yapmazsa, bize emanet olan dünyamız, çocuklarımıza, torunlarımıza gelecek kuşaklarımızı bırakma ile ilgili ciddi bir sorunumuz olacak.”

"İSTANBUL'A YAKIŞAN BİR ETKİNLİK OLACAK"

İstanbul’daki 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası’nın bir kültürü günlük hayata yerleştirme ihtiyacından doğduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

“Etkinlik yapan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülere, herkese teşekkür ediyoruz.

İnanıyorum ki bu etkinliklerle birlikte başta çocuklarımız olmak üzere şehirde 16 milyon hemşehrimizin sıfır atık ile ilgili doğrudan ya da dolaylı katkısının olacağı bir bilgisi oluştu.

Bu sene bin 500, bir sonraki sene yapacağımız etkinliklerin sayısı 3 bin, 4 binleri bulacak. Herkesin farklılıklarını bir tarafa bırakarak üzerinde ittifak edebileceği sorun ve çözüm önerileri var. Dolayısıyla da İstanbul'umuza yakışan bir etkinlik olacak.”

"DÜNYAMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SUNMUŞ OLACAĞIZ"

Sıfır Atık Haftası’nın hedeflerine değinen Gül, şöyle devam etti:

“Günün sonunda şunu amaçlıyoruz. Etkinlikleri yaptık, farkındalık oluşturduk. Eğer biz enerjiyi daha az kullanacak, suyu daha az israf edecek, plastiği daha az kullanacak, tabağımızdaki yemeği israf etmeyecek ve yüzlerce, binlerce sayacağımız olumlu kazancımız olacaksa ve burada da yüzde 1, yüzde 2 gibi bir iyileşme bile sağlanacaksa, hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kendimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş olacağız.”

GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ

Programda yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın yalnızca belirli günlere yayılan çevresel etkinliklerden ibaret olmadığı, aksine sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen geniş ölçekli bir toplumsal dönüşüm hareketi olduğu ifade edildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının eş zamanlı katkılarıyla yürütülecek çalışmaların; bireylerin tüketim alışkanlıklarından kurumsal uygulamalara kadar birçok alanda kalıcı farkındalık oluşturmasının amaçlandığı belirtildi.

Çevresel Sorumluluk Bilinci Günlük Yaşamın Doğal Bir Parçası Program kapsamında tanıtılan kurumsal kimlik kılavuzunun; İstanbul Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde ortak bir iletişim dili oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Hazırlanan görsel kimlik çalışmalarıyla birlikte sıfır atık mesajlarının şehir genelinde daha güçlü, anlaşılır ve kapsayıcı bir şekilde topluma ulaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

Özellikle gençler, çocuklar ve yerel toplulukları merkeze alan iletişim çalışmalarının, çevresel sorumluluk bilincinin günlük yaşamın doğal bir parçası hâline gelmesine katkı sunacağı vurgulandı.

İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıda, hafta boyunca İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilecek çevre odaklı etkinlikler, eğitim programları, atölyeler, dijital farkındalık kampanyaları, geri dönüşüm uygulamaları ve saha çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Şehrin dört bir yanında düzenlenecek faaliyetlerle birlikte, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm kültürünün toplumun her kesiminde güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

KOLEKTİF BİLİNCİN ÖNEMİ VURGULANDI

Atığın yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur değil, doğru yönetildiğinde ekonomik ve çevresel değere dönüşebilen önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekilerek, İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın bu anlayışın toplumsal düzeyde benimsenmesi açısından önemli bir eşik niteliği taşıdığını ifade edildi.

Özellikle kent yaşamında artan tüketim alışkanlıklarının çevresel etkilerine karşı kolektif bir bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

PAYDAŞLAR ÖZEL PROJELER GELİŞTİRİLECEK

İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmaların, İstanbul’un çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi ve kaynak verimliliği bilincini toplumsal ölçekte yaygınlaştırmayı amaçladığı belirtilirken; hafta kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının kendi kurumsal dinamiklerine uygun özel projeler geliştireceği kaydedildi. Böylece sıfır atık yaklaşımının yalnızca bireysel bir çevre hassasiyeti değil, kurumsal kültürün de ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İSTANBUL SIFIR ATIK HAFTASI'NIN DİJİTAL PLATFORMU TANITILDI

Toplantıda ayrıca İstanbul Sıfır Haftası için hizmete sunulan 'https://istanbulsifiratikhaftasi.org/' web sitesinin tanıtımı da yapıldı.

Web sitesi, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çevre farkındalık platformu olarak öne çıkıyor.

Site; sıfır atık, geri dönüşüm, iklim eylemi ve çevresel sürdürülebilirlik ekseninde İstanbul genelinde düzenlenecek etkinlikler, projeler ve kurumsal iş birliklerine ilişkin detaylı içerikler sunuyor.

İlçe ilçe düzenlenecek etkinlikler anlaşılır ve sade bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

SIFIR ATIK FORUMU VE SIFIR ATIK FESTİVALİ

Öte yandan İstanbul Sıfır Atık Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali gibi uluslararası ölçekli organizasyonların da Türkiye’nin sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte görünürlüğünü artıracağı belirtildi.

Forum ve festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden çevre uzmanları, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının İstanbul’da bir araya geleceği; bilgi paylaşımı, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımlarının ele alınacağı ifade edildi.

İstanbul’un daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önem taşıdığı vurgulanırken, İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın, atıksız yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kararlı bir paradigma değişiminin parçası olduğu belirtildi.

Programda çevresel sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, gelecek nesiller için zorunluluk hâline geldiği ifade edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle; atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve iklim dostu şehircilik anlayışının güçlendirilmesi hedeflenirken, kamu kurumlarından yerel yönetimlere, akademiden özel sektöre, çocuklardan gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

İstanbul’un çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir şehir kimliği kazanmasına katkı sunması beklenen organizasyonun, Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu uluslararası ölçekte daha görünür hale getirecek önemli bir platform niteliği taşıdığı belirtildi.