İstanbul Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturmasında adı geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Ancak bugün Şişli Belediyesi'nde yeniden bir görev değişimi yaşandı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ İSTANBUL VALİ YARDIMCISI OLDU

Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN İSTANBUL VALİ YARDIMCILIĞINA ATANMIŞTI

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.