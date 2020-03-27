İstanbul sokaklarında evsizlerin koronavirüs tedirginliği

Pek çok ülke koronavirüs salgını geçene kadar sokağa çıkma yasağı getirirken, Türkiye'de de bu 65 yaş ve üzeri için uygulanıyor.

Fakat evsiz ve 65 yaş üzeri olanlar, hala sokaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"BİZİM MASKEMİZ YOK"

Sokaklarda aralıklı olarak 35 yıldır yaşadığını belirten Alaattin Arslan, koronavirüse karşı aldıkları tedbirlerle ilgili, "Şu an tedbir denilen bir şey yok. İkimiz karşı karşıya konuşuyoruz, arkadaşta maske var ama bizde yok. Şimdi bir metre mesafesi koydular. Ağzımızdan çıkan ufak tükürükler, hastalık varsa zaten birbirimize bulaşacak. Şu an bizim tedbir alacak pozisyonumuz yok. Neden yok? Biz sokakta yaşıyoruz." dedi.

"CAMİLERDE SABUNLA ELİMİZİ, YÜZÜMÜZÜ YIKIYORUZ"

Arslan, "Burada, sokakta yatan arkadaşlarımızla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Camilerden, açık olan esnaf arkadaşlardan dezenfekte ilaçlar almaya çalışıyoruz ki esnafın da hemen hemen yüzde 60'ı kapalı. Elimizi, yüzümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. Camilerde sabunlarla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun dışında sokakta yaşıyoruz. Hijyen olarak bir avantajımız var, temiz hava. Virüs çıktıktan sonra yetkili kişilerden gelen kimse yok. Yattığımız yerler ne kadar temiz olursa olsun, kedi ve köpek pisliğinin üstünde yatıyoruz. Vakıflara ait kullanılabilir, atıl durumda olan binalar, çok cüzi masraflarla restore edilip biz sokakta yaşayanlar için kriz dönemlerinde yahut sürekli temin edilebilir." dedi.

"HERKES BİRBİRİNDEN KAÇIYOR"

İsmini vermek istemeyen bir başka evsiz vatandaş ise işsiz olduğunu ve 6 aydır sokakta kaldığını belirterek, "Mümkün olduğu kadar ellerimi temiz tutmaya çalışıyorum. Yeteri kadar bu işin önleminin alınmadığını düşünüyorum. Belediyenin yeri var, orası da dolu diyorlar. Hasta olduğumuzda, çok mecbur kalırsak acilden giriyorum. Oradan alıyorlar. Özellikle sokakta kalanlar için yeterince önlem alındığını düşünmüyorum. Herkes birbirinden kaçıyor." dedi.

EVSİZLER KÜÇÜK OTELLERE ALINIYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'den edinilen bilgiye göre, gelen ihbarlar doğrultusunda evsizler küçük otellere alınıyor Daha önce spor salonundaki toplanmalara ise risk nedeniyle izin verilmiyor