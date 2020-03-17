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İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

İçişleri Bakanlığı'nın virüsten dolayı aldığı tedbirlerin ardından, İstanbul'da sokaklar ve caddeler bomboş kaldı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:59..
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İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik önlemler genişletildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelge göndererek sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.

GECE İTİBARIYLA YASAK BAŞLADI

Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence alanları, dün gece 00:00 itibarıyla kapatıldı.

İSTANBUL'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Bu tedbir, her zaman yüzde 70-80 dolaylarında olan İstanbul trafiğini de etkiledi. Megakent’te tüm yollar boş kaldı.

İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

İstanbul’un boş meydanları ve trafiği görüntülendi VİDEO

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