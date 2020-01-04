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İstanbul Üniversitesi'nde tepkiler devam ediyor

Yemekhane zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı Beyazıt Kampüsü'nde eylem yapan öğrenciler üniversitenin bütçe planlamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 21:51..
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İstanbul Üniversitesi'nde tepkiler devam ediyor

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 2,75 lira olan öğün ücretini 3,5 liraya çıkartarak tepki çekmişti.

Bu yıl da önce kahvaltı öğününü kaldıran sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkını tek öğüne düşüren üniversite yönetimine, öğrenciler karşı çıktı.

"REKTÖR MERCEDES'E BİNİYOR ÖĞRENCİYE YEMEK YOK"

Öğrenciler bu kararlar sonrası eyleme gitti. Bir çok öğrenci tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler "Rektör Mercedes'e biniyor. Öğrenci başına 1 özel güvenlik düşüyor. Üniversitenin 6 bakanlıktan büyük bütçesi var, bu bütçe nereye gidiyor ?Öğrenciye yemeği 18.5 TL yaparak mı tasarrufa gidiliyor?" diyerek bütçe planlamasının yanlış olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi'nde tepkiler devam ediyor İZLE

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