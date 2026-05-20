İstanbul Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi

Adı yolsuzluk ve rüvşet soruşturmalarıyla anılan CHP'de her geçen gün yeni bir skandal çıkıyor..

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından yaşanan tutuklamalar, itiraflar sonrası CHP harekete geçti.

Yurdun dört bir yanında il ve ilçe teşkilatları sokağa inerek esnaf ve pazar ziyaretleriyle ortaya çıkan skandalları aklamaya çalışıyor.

Son esnaf ziyareti Üsküdar'da yaşandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, partililerle ilçede esnafları gezdi.

İŞLETME SAHİBİYLE 'SELAM ALMAMA' GERGİNLİĞİ

Tütüncü, girdiği bir işletmede "kendisine selam vermediği" gerekçesiyle telefon görüşmesi için arka tarafa geçen işletme sahibine tepki gösterdi.

"NİYE KAÇIYORSUNUZ"

Tütüncü şunları söyledi:

“Bizi görünce kaçmayın ya, ne yaptık size. Niye kaçıyorsunuz?”

TEHDİT ETTİ

İşletme sahibi arasında yaşanan selam almama gerginliğinin ardından Tütüncü, tehditler savurdu:

“Masayı buraya koymak yasal değil ha, dikkat edin.”

ZABITA ZİYARET SONRASI ESNAFA CEZA YAZDI

Ziyaret sonrası zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek işlem yapıldı.

OLAY KAMERADA

Esnaf, olayı "siyasi baskı ve gözdağı” olarak değerlendirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.