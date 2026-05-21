İstanbul Valiliği uyardı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak

Mayıs ayının sonuna yaklaşırken birçok ilde, kuvvetli yağışlar ve düşük sıcaklıklar etkili oluyor.

Kuzeyden gelen serin ve nemli hava kütlesi, özellikle Marmara Bölgesi’nde aralıklı yağışlara yol açıyor.

İstanbul'da da durum benzer seyrediyor.

VALİLİK İSTANBULLULARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre kentte etkili olan yağışlı ve serin havanın devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği de bu konuda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kent sakinlerine olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

"ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KUVVETİNİ ARTIRACAK"

Valilik yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul’da aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 21 Mayıs Perşembe (bugün) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."