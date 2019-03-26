İstanbul Valiliği'nden seçim açıklaması

Vatandaşların, mahalli idareler genel seçiminde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karşılanması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta açık tutulacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, "Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçiminde, vatandaşların oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta 08.30–17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır." denildi.