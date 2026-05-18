İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme dirençli konutlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Başta deprem bölgesi olmak üzere sahadan ayrılmayan ve kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşlara her türlü kolaylığın sunulmasını sağlayan Murat Kurum, bir müjde daha verdi.

Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olan ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe’de mağduriyetler giderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde proje tamamlandı.

Bugünden itibaren teslimatların başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "çözülmeyenin çözüldüğünü" söyledi.

"11 BİN 729 BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANDI"

"Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık.

25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.

Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz.

Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun."

