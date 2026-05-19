İstanbul'a gelen Aston Villa taraftarından uyarı: Sarı taksilere binmeyin

Taksici sorunu günden güne büyüyor.

Cezalara aldırış etmeyenler, çeşitli nedenlerle müşterileri mağdur etmeye devam ediyor.

SARI TAKSİ MAĞDURİYETİ SÜRÜYOR

İstanbul, son yıllarda UEFA finalleri, Şampiyonlar Ligi organizasyonları ve büyük konserlerle milyonlarca yabancı ziyaretçiyi ağırlarken; taksi sorunu ise kentin kronik başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Özellikle turistlerden taksimetre dışında ücret talep edilmesi, uzun yol dolaştırma iddiaları ve ödeme tartışmaları hem yerli hem yabancı yolcuların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.

BİNLERCE İNGİLİZ VE ALMAN, FİNAL İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile SC Freiburg, çarşamba akşamı Beşiktaş’taki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Final nedeniyle on binlerce İngiliz ve Alman taraftarı İstanbul’a geldi.

İNGİLİZ SPORSEVERİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Aston Villa taraftarı bir İngiliz futbolseverin yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, İstanbul’un yıllardır çözülemeyen 'turist taksi mağduriyeti' sorununu da yeniden görünür hale getirdi.

İngiliz taraftar, İstanbul’da yaptığı kısa bir yolculuk için sarı taksi şoförünün kendisinden 3 bin 200 lira istediğini belirterek diğer taraftarlara “Uber kullanın” çağrısı yaptı.

"SİZE VEREBİLECEĞİM EN BÜYÜK TAVSİYE UBER KULLANMANIZ"

Aston Villa taraftarı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Size verebileceğim en büyük tavsiye Uber uygulamasını kullanmanız.

2.3 millik bir yolculuk için sarı taksi şoförü benden 3 bin 200 lira istedi. Bu yaklaşık 75 sterlin ediyor. Aynı yolculuğu Uber’le dönüşte 9.5 sterline yaptım.

Sarı taksiler turist dolandırıcılığıyla ünlü. Bugün oğlum yanımdaydı, tartışma çıkmasın diye kabul ettim. Ama herkes Uber kullansın.”

Paylaşım kısa sürede özellikle Aston Villa taraftarları arasında yayılırken, İstanbul’a final için gelecek diğer İngiliz taraftar gruplarında da geniş yankı buldu.

VALİLİK VE EMNİYET ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRDI

Final organizasyonu öncesinde İstanbul Valiliği ve emniyet birimleri, kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bazı yollar trafiğe kapatılırken metro ve toplu taşıma seferlerinde de ek düzenlemeler yapıldı.