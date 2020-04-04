İstanbul’a giriş yapmak isteyenler geri gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

POLİS VE JANDARMA KONTROLÜ ALDI

İstanbul’da saat 00.00’ı gösterdiği sırada güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmedi, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevrildi.

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İSTİSNA DURUMU OLMAYAN GERİ GÖNDERİLDİ

Gece yarısı başlayan geri göndermeler, sabah saatlerinde günün ağarmasıyla da devam etti. Silivri Gümüşyaka mevkisinde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi.

SÜRÜCÜLER MEMNUN KALDI

Ekipler, tek tek araçları durdurarak sürücülere haklı bir nedenlerinin olup olmadığını sordu. Bir sürücü, “Uygulama yapılması normal. Vakaları hepimiz biliyoruz.” dedi.

Bir başka sürücü ise “Bu şekilde daha güzel oluyor. Tek sorumuz maske bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeylerde bilinçli olmamız gerekir.” ifadelerini kullandı.