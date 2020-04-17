Gürcistan’da bir kişi koronavirüs yasağını at ile deldi

1 7 aylık bebek ve annesi koronayı yendi Ordu'da, koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen 7 aylık bebek ile annesi, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

2 Somali'ye gönderilen yardım malzemeleri ulaştı Uçak, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memurun cenazesini getirmek için yeniden havalandı.

3 Küçükçekmece'deki fabrika yangını yeniden alev aldı Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.

4 İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu Konteynerde 211 bin 250 maske, 5 bin 800 tulum ve 3 bin 975 önlük ele geçirilirken, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

5 Gürcistan'da araç yasaklandı, atla trafiğe çıktı Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.