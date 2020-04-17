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İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

Konteynerde 211 bin 250 maske, 5 bin 800 tulum ve 3 bin 975 önlük ele geçirilirken, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

AA |
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İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gümrük sahasında yapılan aramada, bir konteyner içerisinde bulunan 211 bin 250 tıbbi maske, 5 bin 800 sağlık tulumu ve 3 bin 975 medikal önlüğe el konuldu.

İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu VİDEO

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

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