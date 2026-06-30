İstanbul'a yılın uyarısı! Asfalt bile eriyebilir: "Dışarı çıkmayın"

İstanbul, yarın yılın en sıcak günlerinden birini yaşayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.

İşiniz yoksa çıkmayın

Açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hava Forum'a göre; asfalt sıcaklığının ise 55 derecelere ulaşması bekleniyor.