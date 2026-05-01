İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüşlere katıldıkları belirlenen 366 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, belirlenen noktalarda kutlanıyor.
Ancak ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi.
İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
UYARLAR DİKKATE ALINMADI
Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.
366 KİŞİYE GÖZALTI
İl genelinde toplam 366 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözatına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)