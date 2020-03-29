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İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

Okmeydanı’nda polis ekipleri, korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Suriyeli iş yeri sahibi ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 29.03.2020 - 10:04..
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Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artarken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis, göz açtırmıyor.

İstanbul Okmeydanı’nda polis, sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

ATÖLYENİN İZİN BELGESİ ÇIKMADI

İhbar üzerine hemen harekete geçen Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Piyalepaşa Çavuşoğlu Sokak üzerindeki bir tekstil atölyesine baskın yaptı. Baskında atölyedeki çalışanların maske ürettiğini gören polis, kendini iş yeri sahibi olarak tanıtan Suriye uyruklu Mohammed Alsayed A.’ya izin belgesinin olup olmadığını sordu.

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın ViDEO

BASKIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şahsın herhangi bir belgeye sahip olmadığını ifade etmesi üzerine polis içeride kontrol ve tespit yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 375 adet sahte maske ile 100 adet boş karton paketleme kutusu ele geçirildi.

Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

1 MİLYON ADET SİPARİŞ ALDI

İş yeri sahibi, 1 milyon adet maske üretmek için sipariş aldıklarını belirtti. Baskının ardından bilgi verilmesi üzerine atölyeye gelen Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak iş yerini mühürledi.

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

SURİYELİ PATRON VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen malzemeler ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındıktan sonra zabıta ekiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi Mohammed Alsayed A. ile beraber 3 şüpheli gözaltına alınarak, adli işlemleri yapılmak üzere Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın

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