İstanbul'da 22 yaşındaki kadının öldüğü kaza kameraya yansıdı

İstanbul'da feci kaza...

Karşı şeritlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan itfaiye ile sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza sonucu yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

22 YAŞINDAKİ BETÜL KURTARILAMADI

Yaralılardan Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Diğer yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, kazaya karışan otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor.