İstanbul'da 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni adım: Komşusunun mezarı açıldı

Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde keşif yapıldı. Ekipler, apartman girişlerini, merdiven boşluklarını ve tanıkların işaret ettiği noktaları yeniden değerlendirdi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelediği bodrum kattaki dairede de kriminal inceleme (luminol) yapıldığı öğrenilirken, çalışmanın yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapıldığı belirtildi.

5 KİŞİ HAKKINDA FETH-İ KABİR KARARI

Yürütülen soruşturmada o dönem mahallede yaşayan şüpheli olabilecek kişilerin isimleri belirlenerek, geçen hafta DNA alımları için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen isimlerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarı, alınan ‘feth-i kabir ‘kararının ardından sırasıyla açılacak ve mezarlardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.

İLK MEZAR KİLYOS'TA AÇILDI

Alınan feth-i kabir kararı kapsamında Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş,'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı. Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.

Öte yandan alınan ‘feth-i kabir' kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi.

75 İLDE 638 DOSYA İÇİN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından 25 Nisan'da faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz.”