İstanbul'da 400 liralık tıraşa 7 bin 100 lira fatura: Berber dükkanı mühürlendi

İstanbul'da turist dolandırıcılığı...

Fatih ilçesi Haliç’teki bir berberin, saç tıraşı için 400 liraya anlaştığı turiste 7 bin 100 lira fatura çıkardığı öne sürüldü.

7 BİN 100 LİRALIK FATURA ÇIKARDI

İddiaya göre, berberin kestiği faturada saç için 400, sakal için 400, wax ücreti olarak bin, burun bandı bin, yüz bakımı için 2 bin 300 ve saç bakımı için 2 bin lira istendi.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtip şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhal takibe alınmıştır. Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir. Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir. Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir."

BERBER DÜKKANI MÜHÜRLENDİ

Kaplan, yapılan incelemeler sonucu berber dükkanının Fatih Belediyesi tarafından mühürlendiğini açıkladı.

Bekir Kaplan "Yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir." dedi.