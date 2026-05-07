İstanbul'da 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasa çalındı

İstanbul Bayrampaşa Murat Paşa Mahallesi, Karakol Sokak'ta B.Ç.'nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı.

Olayın ardından polise ihbarda bulunan B.Ç., kasa içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olayın ardından çaldıklarıyla birlikte kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti.

Görüntülerde, kadın iki şüphelinin sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyerek kimlik ve adreslerini tespit eden polis, Başakşehir'de bulunan iki eve operasyon düzenleyerek şüphelilerden N.U.'yu gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgusu yapılan N.U.'nun, daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve bir araması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.