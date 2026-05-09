İstanbul'da 74 yaşındaki adam eski kiracısı tarafından dövüldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığı...

Taner Koz, evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A.'ya kiraya verdi.

Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti.

HEMEN YANINDA YENİ BİR YER KİRALADI

Hüseyin A., Koz'un evinin yan tarafındaki başka bir arazide depo kiraladı.

Taner Koz, ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak istedi.

ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI DARBETTİ

İddiaya göre alanı kendi kullanımında olduğunu belirten Hüseyin A. ile Taner Koz arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin A., Taner Koz’a tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hüseyin A.’nın, Taner Koz’un elindeki odunu aldığı, ardından yere düşen Koz'u darbetmeye devam ettiği görüldü.

Taner Koz’un yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp, yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.

TAŞ FIRLATARAK KARŞILIK VERDİ

Bir süre sonra ayağa kalkarak uzaklaşmaya çalışan Taner Koz’un, kendisini darbeden Hüseyin A.’ya taş fırlattığı görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

İFADESİNDE OLAN BİTENİ ANLATTI

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Taner Koz ifadesinde, Hüseyin A.’nın uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

İfadesinin devamında ise ikametine gireceği sırada bina önündeki tabelayı çekmeye çalıştığı, Hüseyin A.’nın yanına gelerek kendisine tekme attığını, ardından odunla saldırıp vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbettiğini söylediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin A. olay sonrası gözaltına alındı. Hüseyin A.’nın 33, Taner Koz’un ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ve çeşitli dava ile soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

"KÜFÜRLE BERABER AYAĞIMA TEKME VURDU"

Darbedilen Taner Koz, "Ben işten geldim, şu kapıdan girdim, buradan baktım aşağıya. Malzemelerini atmış. Baktım, kaldırmamış tabelayı. Ben de geldim, tabelayı tutup çekmek istedim. Oraya bir yere koyacaktım ki açık kalsın diye. Şimdi kapanıyor önü. Sonra tabela elimden buraya düştü.

Arkasında tekrar krikolar malzemeler var, yığmış. Onları da şöyle ayağımla ittim. O arada oradan koşaraktan gelip, bana saldırdı. Küfürle beraber ayağıma tekme vurdu. Burada bir sopa vardı. Odun parçası. Onu aldı. Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. 'Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim. Buraya gömeceğim seni' dedi. " diye konuştu.