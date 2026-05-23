İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali'ne yoğun ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle unutulmaz anlar yaşatıyor.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde vatandaşlar, etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

GELENEKSEL OYUNLAR ZİYARETÇİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ARASINDA YER ALDI

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde, geleneksel sporlar ve geleneksel oyunlar büyük ilgi gördü.

TRİBÜNLER DOLDU

"Atlı Spor ve Güreş Alanı"nda gerçekleştirilen organizasyonları yakından takip eden vatandaşlar, atlı cirit etkinliğinde tribünleri doldurdu.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

Anadolu Doğancılar Derneği tarafından festival alanına getirilen kuşlarla fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşlar; okçuluk, topaç, halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlara da katılım sağladı.