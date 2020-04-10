İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüyüş yolları yaya trafiğine kapatıldı.
Bağcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada;
"Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi'nin" yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Kaymakamlık yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanlar yasaktan muaf tutuldu.
ESENLER'DE DE YAYA TRAFİĞİ SINIRLANMIŞTI
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu dün yaptığı açıklamayla ilçedeki Dörtyol Meydanı'yla Davutpaşa Caddesi'nin zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını duyurmuştu.