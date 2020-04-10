taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6848
Euro
7.3228
Altın
1686.95
Borsa
96666.26
Gram Altın
362.936
Bitcoin
45776.11

İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüyüş yolları yaya trafiğine kapatıldı.

Bağcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi,  Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi'nin" yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Kaymakamlık yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanlar yasaktan muaf tutuldu.

İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

ESENLER'DE DE YAYA TRAFİĞİ SINIRLANMIŞTI

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu dün yaptığı açıklamayla ilçedeki Dörtyol Meydanı'yla Davutpaşa Caddesi'nin zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
CHP'li vekilin PKK ve FETÖ'yü heyecanlandıran konuşması
Sezgin Tanrıkulu; HDP'li vekiller ile Bank Asya'ya para yatırdığı için tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
İstanbul'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Fatih ilçesinde, güneşi gören kendini caddeye attı. Kaldırımda onlarca kişi yan yana yürüdü.
Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev arasında yapılan görüşmede, koronavirüsle mücadele masaya yatırıldı.
Edirne'de tıbbi malzemeyi yurt dışına kaçırmak istediler
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
1016
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
365
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
227
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
259
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
276
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
292
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir