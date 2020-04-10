İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

Yılmaz Özdil Türkiye'nin koronayla mücadelede kendi halkına yardımda bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır'da iş yerinin önünde oturanlardan biri, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan polislere tabure fırlattı. Taburenin başına isabet ettiği polis memuru yaralandı.

4

Caner Ekin'in menajeri F.Bahçe hakkında konuştu

Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan menajer Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok" dedi.