İstanbul'da Afgan uyruklu kadın boğularak öldürüldü

22 yaşındaki Afganistanlı Friba H., İstanbul'un Beykoz ilçesi Göksu Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Friba H.'nin öldürülmeden önceki 10 gün içerisinde evine giriş çıkış yapmadığını belirledi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu süre içerisinde Friba H.'nin evine gelen Burhan A.(49) , Afganistan uyruklu Nazela M.(21) ile Friba H.'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu Muhammed Y.(21)'nin farklı zamanlarda eve giriş çıkış yaptıkları tespit edildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Şüpheliler verdikleri ifadelerde birbirlerini suçlarlarken, Nazela M.'nin verdiği ilk ifadede farklı kimlik kullandığı ve üzerindeki cep telefonunun Friba H.'ye ait olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan A. ve Muhammed Y. adli makamlarca serbest bırakılırken, Nazela M., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.