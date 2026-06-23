İstanbul'da alkollü yakalanan sürücünün dert yandığı anlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından Kadıköy'ün en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında cadde üzerinden geçen araçlar polis ekiplerince tek tek durdurularak didik didik arandı.

Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulamaları yapılırken, şüpheli görülen şahısların üst ve motor aramaları da titizlikle yapıldı.

MUAYENESİZ, SİGORTASIZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimler esnasında durdurulan 34 HTB 448 plakalı motosiklet sahibine araç muayenesinin olmaması nedeniyle 2 bin 719 lira ve sigortasız araç kullanmaktan bin 246 lira idari para cezası kesildi. 34 FRS 053 plakalı motosiklet sürücü V.A.'ya ise motor muayenesinin olmaması sebebiyle 2 bin 719 lira; 0.89 promil alkollü çıkması nedeniyle ise 25 bin lira para cezası uygulandı.

"KURBAN OLAYIM, BAŞIMA GELEN GELDİ.. 100 MİLYAR DA YAZSALAR YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Uygulama esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün polislere, "Varsa bir cezam çekerim. Ehliyeti alanı 4 gün oldu, ehliyeti aldılar motoru da aldılar. Kurban olayım gece gece ceza yazdınız, başıma gelen geldi zaten 50 milyar da yazsalar 100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok" dediği anlar ise dikkat çekti.