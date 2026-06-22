İstanbul'da anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı
Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen 60 yaşındaki A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda skandal görüntüler kaydedildi.
Okulda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.
KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.
Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.
GÖZALTINA ALINDI
A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)