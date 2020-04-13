İstanbul'da anne bebeği için sosyal medyadan süt istedi

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma sonrası yürekleri ısıtacak bir olay yaşandı.

Çilem Şahin isimli kadın 1.5 yaşındaki Yaman adındaki bebeğine, süt vermek istedi. Ancak evde sütün bitmesi ve marketlerin kapalı olması ile ne yapacağını şaşırdı.

Genç kadın sosyal medyadan yardım istedi.

Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu İZLE

ALKIŞLANACAK HAREKET

Bunun üzerine Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Marketler ve bakkallar kapalı olunca, zabıta memuru Köksal Ayan, evine gitti. Kendi evinden aldığı sütü, hemen kadına yetiştirdi. Bu hareket büyük alkış alırken, Çilem Şahin bu durumu sosyal medyada paylaştı.

"MEMUR EVİNDEN GETİRDİ"

Çilem Şahin, "Sütüm bitmişti. Sosyal medyadan yardım istedim. Bana dönüş yapıldı. Marketler kapalı olduğu için zabıta memuru evinden aldı, getirdi. Parasını vermek istedim. Parasını da almadı. Belediyeye ve zabıta memuruna çok teşekkür ediyorum." dedi.