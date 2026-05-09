İstanbul’da anne evde sigara içen oğlunu mahkemeye verdi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşayan Ş.T., oğlu M.C.T.'nin evde huzursuzluk çıkarması ve sürekli sigara içmesinden rahatsız olduğu için mahkemeye gitti.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, “sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini” belirtti.

ANNEYE TEHDİT VE HAKARET YASAK

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi, annenin yaşadıklarını değerlendirerek kararını açıkladı.

Mahkeme, 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T.’nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

EVDE SİGARA İÇMEK YASAK

Mahkeme, M.C.T.’nin tedbir süresince açık alanlar dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

TEDBİRE UYMAZSA ZORLAMA HAPİS

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.