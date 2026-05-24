İstanbul’da apartman girişine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te, 19 Mayıs Salı günü Akşemsettin Mahallesi’nde üç şüpheli, bir apartmanın giriş kapısına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLE BİNEREK UZAKLAŞTILAR

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde şüphelilerin, saldırının ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlik ve adres tespitinin ardından Esenler’de belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.A. ile birlikte hareket eden M.F.K. ve S.C.G. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece Ateşli Silahlar Kanunu’na Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.