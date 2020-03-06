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İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

Esenyurt'ta sürücünün yardım amacıyla aracına aldığı otostopçu, aracı çalarak kayıplara karıştı.

DHA | 06.03.2020 - 11:25..
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İstanbul Esenyurt'ta otomobiliyle seyir halinde olan Recep Aydoğan, yol kenarında gördüğü kolu sarılı kişiyi aracına almak için durdu.

Aydoğan, kolu sarılı kişiye nereye gideceğini sordu.

Aydoğan, Fatih Mahallesi'ne gitmek istediğini söyleyen adamı, aracına aldı. Bir süre sonra, "Annem çok hasta. Beni Çorlu'ya götürür müsün?" diyen adam ile Aydoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Recep Aydoğan otomobili durdurarak, aracına aldığı kişiyi indirdi.

İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı ViDEO

DİREKSİYONA GEÇİP, KAZA YAPTI

İkili arasındaki tartışma sırasında, şüpheli direksiyona geçerek çalışır haldeki aracın direksiyonuna geçti. Hızla araçla uzaklaşmaya çalışan şüpheli, Nuri Mavi yönetimindeki 34 JP 1555 plakalı hafif ticari aracın ön tarafına çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Hırsızlık olayını polise bildiren Aydoğan, polise verdiği bilgide aracın yakıt deposunun dolu olduğu, şüphelinin Çorlu'ya gitmiş olabileceğini, aracın anahtarının kendisinde olduğunu, aracın anahtarsız çalışma özelliği bulunduğunu, aracın durdurulması halinde bir daha çalıştıramayacağını belirttiği öğrenildi.

İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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