İstanbul’da araması bulunan şüpheli polis uygulamasında yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Emniyet ekiplerinin halkın huzur ve güvenliği için denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul’da başarılı bir denetim daha gerçekleştirildi.

HUZUR İSTANBUL DENETİMİ YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

Kadıköy'de saat 20.00'de başlayan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.

HAKARET SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Uygulama kapsamında durdurulan bir takside yapılan kimlik kontrolünde, sürücü Z.G.’nin 'Hakaret' suçundan arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü, taksi ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.