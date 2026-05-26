İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

23 Mayıs Cumartesi günü başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde de yollar boş kaldı.

Bayram sürecini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul'u terk etti.

YOLLAR ARİFE GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI

Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, arife günü kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı.

İş günleri ve hafta sonu tatillerinde trafik yoğunluğu görülen D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram için tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmeleri nedeniyle boş kaldı.

KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8

Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu ile toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda yüzde 2, Avrupa Yakası'nda yüzde 9 olarak ölçüldü.