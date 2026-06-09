İstanbul'da arsada oyun oynayan çocuklar, araçta ceset buldu

İstanbul Bağcılar'da bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktı.

Aracın arka kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar, durumu çevredekilere haber verdi.

ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Aracın bagajını açanlar, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Polis ekipleri, arsa çevresinde güvenlik önlemi alırken ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"10 GÜNDÜR ZATEN KOKU GİTTİKÇE ARTIYORDU"

Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, şunları söyledi:

"Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş, çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş."

Öte yandan cesedin, yaklaşık bir haftadır araçta olduğu düşünülüyor.