İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatırıp TL alan çete çökertildi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren bir şebekeyi tespit etti.

Siber polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şebekeye yönelik çalışma başlattı.

102 BİN SAHTE DOLARI SİSTEME SOKTULAR

Polis, kentte farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulduğunu saptadı.

Söz konusu sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102 bin 750 doları ATM’ler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM’lerinden Türk Lirası olarak çekerek vurgun yaptıkları anlaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

ATM’lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti.

Ardından bu sabah operasyon başlatıldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.