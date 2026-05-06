İstanbul'da AVM'de çanta çaldı: Hırsızlıktan 92 suç kaydı çıktı

İstanbul'da göz göre göre hırsızlık...

Sarıyer İstinye’deki bir alışveriş merkezinde Melike A., isimli kadın çocuklarıyla vakit geçiriyordu.

ÇANTASI ÇALINDI

Tam bu sırada kadının bebek arabasında asılı bulunan çantası çalındı.

Durumu polise bildiren Melike A, çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ile cüzdanının bulunduğunu söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı.

92 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyete götürülen D.T.’nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) 'hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne götürülürken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.