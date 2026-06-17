İstanbul'da aynı AVM’ye 10 gün arayla ikinci silahlı saldırı

İstanbul Sultangazi’de bulunan alışveriş merkezi, 11 gün arayla ikinci kez silahlı saldırının hedefi oldu.

Alışveriş merkezine yönelik ilk saldırı, 4 Haziran sabahı gerçekleştirildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların açtığı ateş sonucu AVM’nin camlarına ve dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

11 GÜN SONRA YENİDEN KURŞUNLANDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; aynı alışveriş merkezine, 15 Haziran’da ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi.

Silah seslerinin ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği alanda delil çalışması yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri, saldırganların kullandığı güzergâhı belirlemek amacıyla alışveriş merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİ SALDIRININ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polis, 4 Haziran ve 15 Haziran’da düzenlenen saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Saldırıların arkasında bir suç örgütünün olup olmadığı da yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.