İstanbul'da bayram öncesi trafik denetimleri sürüyor

Kurban Bayramı'nın başlamasına saatler kaldı.

Ülke genelinde hazırlıklar devam ederken memlekete dönüş yolculukları devam ediyor.

Öte yandan ekipler de bu kapsamda denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında şehir genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler başta olmak üzere ana arterler, kavşaklar, köprü güzergâhları ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetim gerçekleştirildi.

OTOGARLARDA İNCELEME YAPILIYOR

Kurban Bayramı öncesi yaşanan yolcu hareketliliği nedeniyle özellikle şehirler arası otobüs terminallerinde denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı başta olmak üzere otobüs çıkış noktalarında şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak kontrol etti.

OTOBÜSLERİN YETERLİLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken, takograf kayıtları ile çalışma ve dinlenme süreleri incelendi.

Otobüslerin teknik yeterlilikleri ve güvenlik ekipmanları da kontrol edildi.

YOLCULAR BİLGİLENDİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması konusunda uyardı.

KÖPRÜ GİRİŞİNDE DENETİM

Üsküdar'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde denetim gerçekleştirildi.

Araçlar tek tek durdurularak sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bayram süresince trafik yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.