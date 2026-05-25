İstanbul'da bayram tatili ile yollar boşaldı: Motorcu o anları paylaştı

Kurban Bayramı tatili başladı.

Toplam 9 gün sürecek tatilin başlangıcı ile beraber vatandaşlar, memleketlerine doğru yola çıktı.

Oluşan yoğunluk nedeniyle yurdun dört bir yanında ek seferler devreye alınırken bu illerden biri de İstanbul oldu.

YOLLAR BOŞ KALDI

Tatilin ardından kentte, trafik yoğunluğu önemli derecede azaldı.

Yolların büyük oranda boşaldığı gözükürken kentte kalan vatandaşlar, trafik olmadan bir gün geçirme şansı buldu.

MOTORCU BOŞ YOLU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan boş yolların tadını çıkaran bir motosiklet sürücüsü, o anları sosyal medyada paylaştı.

Kask kamerası ile yolu kayda alan sürücü, sevincini diğer sosyal medya kullanıcılarına aktardı.

"MEMLEKETTE KALIN AĞABEY"

Söz konusu sürücü paylaşımında "İstanbul’un güzelliğine bakar mısınız ya! Memlekette kalın ağabey!

Dönmeyin İstanbul’a. Trafiği yapan sizsiniz, bakın ne güzel yolumuz açık." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN BÖYLESİ GÜZEL

Normal günlerde hafta sonu yoğun trafik yaşanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayolu Göztepe mevkilerinde araç sayısının oldukça az olduğu görüldü.

Yollar, drone ile havadan görüntülendi.