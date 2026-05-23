İstanbul'da bayram telaşı: Kent çıkışında yoğunluk oluştu

Sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı telaşı sürüyor.

Bayramdaki 9 günlük tatil sürecini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

Karayollarında araç yoğunluğuna neden olan bu durum, trafiğin yavaş akmasına ve kent çıkışlarının tıkanmasına neden oldu.

Yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul'da da bayram yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL ÇIKIŞINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

9 günlük tatil sürecini fırsat bulan İstanbullular, kent çıkışlarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kaydedilen görüntülerde; kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu ve otomobillerin adete hiç kımıldamadan durduğu görüldü.

DENETİMLER YAPILIYOR

Öte yandan kentin dört bir yanında görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri takmaları, sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL'DA ARAÇ HAREKETLİLİĞİ

Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde, Ankara yönünde araç sayısı arttı.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkii ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce geçişinde Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü, Sarıçökek, Bolu Dağı geçişi ile 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araçlar düşük hızda ilerliyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç kuyruğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Kocaeli kesiminde bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşanırken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.