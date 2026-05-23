İstanbul'da bayram trafiği başladı
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'un özellikle çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
BAZI NOKTALARDA TRAFİK İERLEMİYOR
Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla oluşan yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)