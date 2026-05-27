İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı
Kurban Bayramı’nın ilk sabahında İstanbul’da yollar boş kalırken trafik yoğunluğu, saat 09.03 itibarıyla yüzde 2 olarak ölçüldü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul, Kurban Bayramı’nı sakin geçiriyor.
İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla metropolde trafik yoğunluğu, en düşük seviyeye geriledi.
YOLLAR BOŞ KALDI
Bayram sabahı işe gidenler ve bayram namazı için camilere giden vatandaşlar dışında yollar boş kaldı.
Hafta içi mesai saatlerinde aşırı yoğunluğun oluştuğu Cevizlibağ bölgesindeki E-5 kara yolunda trafik oluşmadı.
ÖĞLE SAATLERİNE DOĞRU YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Bayram ziyaretlerinin başlaması ve vatandaşların dışarı çıkmasıyla birlikte, öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi