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İstanbul'da belediye aracı refüje çarptı

Beyoğlu'nda belediye yol yıkama aracının şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

DHA DHA
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Beyoğlu'nda belediye yol yıkama aracı kaza yaptı.

Tepebaşı Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında belediye yol yıkama aracının şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, refüje çarptı.

ARAÇ ASKIDA KALDI

Demir korkulukları parçalayan araç askıda kaldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken belediye yol yıkama aracında hasar oluştu. Yol yıkama aracının kaldırılması için çekici bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)