İstanbul'da belediye aracı refüje çarptı

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Beyoğlu'nda belediye yol yıkama aracı kaza yaptı.

Tepebaşı Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında belediye yol yıkama aracının şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, refüje çarptı.

ARAÇ ASKIDA KALDI

Demir korkulukları parçalayan araç askıda kaldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken belediye yol yıkama aracında hasar oluştu. Yol yıkama aracının kaldırılması için çekici bekleniyor.