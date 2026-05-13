İstanbul’da berber bir daha gelme deyince dükkanı bastı

İstanbul’da akılalmaz olay...

Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bir vatandaşın, düzenli olarak berbere gidip tıraş olduğu ancak tıraş sonrası ücretini ödemediği iddia edildi.

ÜCRET ÖDEMEYİNCE BERBER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durum düzenli olarak yaşanırken şahsın yeniden berbere giderek ücret ödemeden tıraş olmak istemesi üzerine, berber esnafı Mehmet Ali İğrek sinirlenerek bir daha gelmemesini istedi.



AKRABALARIYLA BERBER DÜKKANINI BASTI

Bir süre sonra berbere tekrar gelen şahıs bu sefer akrabaları ile berberi bastı.

Olaya kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, şahıs ve akrabaları berbere saldırdı.

Polisin gelmesiyle son bulan olay kameraya yansıdı.

''ÇALIŞMAYAN BOŞ GEZEN BİR İNSAN''

Yaşanan olay hakkında konuşan berber Mehmet Ali İğrek, "Şahıslar dükkanımı bastılar, bana ‘Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız’ gibi tehditler savurdular. Çalışmayan boş gezen bir insan bu şahıs.

''ÖRGÜT GİBİ DAVRANIYORLAR''

Çevrede de kendi akrabaları var, o nedenle örgüt gibi davranıyorlar. Bana geliyor ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Yetkililerden, adalet bakanından yardım istiyorum" dedi.